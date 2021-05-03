信昌電（6173）董事會通過，配息2元，以今日收盤價68.8元計算，隱含現金殖利率約2.9％。

信昌電同時公布第一季財報，第一季揮別疫情衝擊，歸屬母公司淨利達2.71億元，年增191.39％、季增49.72％，每股稅後純益1.57元，寫最近八季新高。

勞動基金第一季賺1,849億元 投報率4.12％
364天期定存單得標利率連二升至0.184％

(工商 )

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