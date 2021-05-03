信昌電配息2元 隱含殖利率2.9％ 16:412021/05/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信昌電（6173）董事會通過，配息2元，以今日收盤價68.8元計算，隱含現金殖利率約2.9％。 信昌電同時公布第一季財報，第一季揮別疫情衝擊，歸屬母公司淨利達2.71億元，年增191.39％、季增49.72％，每股稅後純益1.57元，寫最近八季新高。 勞動基金第一季賺1,849億元 投報率4.12％ 364天期定存單得標利率連二升至0.184％ (工商 ) #信昌電 #配息 #隱含 #殖利率 #董事會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科公積配息6元 配發率43％ 16:412021/05/03 財經 疫情升溫 台股收盤重挫344點 面板3虎跌停 股王換人 13:402021/05/03 財經 亞股、費半齊跌 台股5月首日巨量長黑挫逾200點 11:352021/05/03 財經 《半導體》欣銓Q1獲利寫次高 每股賺1.03元 15:582021/05/03 財經 《半導體》ADR不妙 台積電跌落600元 10:522021/05/03 財經 《類股》富邦金、台新金抬轎 金融股指數創高 09:442021/05/03 財經 三接站將採外推方案 經濟部長：希望828公投 民眾投下不同意票 16:212021/05/03 政治 《類股》雙龍搶珠 富邦金、國泰金爭金融王座 14:502021/05/03 財經 《金融》富邦證拓市占 取得美國QI資格 10:522021/05/03 財經 台股跌逾百點 台積電失守600元 航運、面板兩樣情 09:132021/05/03 財經 台股重挫逾280點17300點失守 這族群成重災區 10:502021/05/03 財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 電子股遭重殺 台股崩盤前奏？網曝不尋常訊號 - 財經 5.7億現金買信義區豪宅 傳神秘客是NBA灰熊老闆 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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