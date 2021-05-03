印度政府5月1日最新公佈數據顯示，較前一日印度新增超過40萬例新冠肺炎確診病例，累計確診病例也接近2千萬例。這是印度單日新增確診病例首次超過40萬例，也是單日新增確診病例連續10天保持在30萬例以上，新增數據再次刷新印度自疫情暴發以來單日最高新增紀錄，也再次刷新全球單日單個國家新增病例數的紀錄。

隨著各國經濟重啟，市場普遍看好亞洲，尤其是大陸、印度和日本等石油進口大戶，將成為未來油價支撐力道。然而，作為僅次於大陸和美國的世界第三大原油進口國，印度的疫情惡化將使其需求面臨眾多不確定性。OPEC也憂心印度這個世界第三大石油進口國的燃料需求。

印度的原油進口約佔全球近10%，此外，除了印度外，世界第四大原油進口國的日本近期也面臨疫情反彈，將實施第三次「經濟封鎖」；泰國政府正在討論「封城」措施，以遏制疫情的進一步蔓延。當全球石油需求逐步回升之際，以印度為代表的這些國家卻面臨著疫情的反撲，它恐會讓未來的油價又再度沉淪？

OPEC原先預測，2021年印度的石油消費成長將高達13.48%。國際能源署原本預計到今年底印度的石油需求就將恢復至疫情前的水準。然而，這一切恐將成空。

路透社援引咨詢公司FGE的預測，印度的汽油需求本月將下降10萬桶/日，5月將下降超過17萬桶/日，柴油需求本月將下降22萬桶/日，5月下降40萬桶/日。這將意味著燃料需求大幅下降，並可能在未來幾個月打擊印度的原油進口。Refinitiv Oil Research估計，印度4月原油進口量約為359萬桶/天，低於3月的422萬桶/天、2月的410萬桶/天和1月的439萬桶/天。在疫情前，印度每月的原油進口量通常在460萬桶/天左右。

另外由於印度是世界上最大的疫苗生產國，許多歐美的藥廠都在印度設廠或者委託印度企業代工疫苗。目前，用於向開發中國家免費提供新冠疫苗的WHO COVAX計劃中，有超過80%的疫苗是在印度生產。印度疫情的失控可能會導致全球疫苗供應不足，影響全球經濟活動的重啟，進而進一步削減石油需求。

另一壞消息是OPEC將從5月1號開始放寬減產政策，OPEC官網發佈的新聞稿表示：「沙烏阿拉伯自2021年4月自願額外減產100萬桶/天，但5月、6月和7月逐步恢復這些減少的產量。」一面是印度石油需求的大幅縮水，另一面是OPEC+從5月1日開始向市場增加供應，這將會帶給全球石油供需平衡新的壓力。

(中時新聞網)