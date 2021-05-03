台積電寶山一期工地工安意外 28歲女員工遭電桿擊中命危送醫 16:452021/05/03 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電寶山一期工地工安意外，28歲女員工被電桿擊中送馬偕急救。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電在寶山一期用地興建2奈米研發中心的工地，3日下午2時發生工安意外，一部挖土機疑在整地時，挖到電桿地基導致電桿倒下，砸中台積電工安辦公室，1名28歲女員工頭部遭擊到，當場失去呼吸心跳，送新竹馬偕醫院急救中。 民眾指除了該名女員工送醫急救外，並有4台救護車到場，可能搶救受傷的員工。消防局指目前只有將這名重傷的女員工送新竹馬偕醫院，並沒有受理其他受傷個案。警方也表示此案未有其他傷者，意外發生原因將會進行調查。 《國際產業》英特爾CEO歐洲行 尋求80億歐元建廠補貼 感情糾紛約出來談判 高雄男子持刀傷人遭送辦 (中時 ) #女員工 #台積電 #電桿 #寶山 #28歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上市公司治理評鑑 國巨、華新科大躍進 04:102021/05/03 產業．科技 竹縣議員建議縣府借重台積電 請中央解決缺地缺水問題 15:192021/05/03 生活 台股重挫逾280點17300點失守 這族群成重災區 10:502021/05/03 財經 人物側寫－最了解彰化的她... 發揮丹麥經驗 用心在地溝通 04:102021/05/03 財經要聞 《傳產》首購買房幸福指數 桃園、高雄最好 12:172021/05/03 財經 電子股遭重殺 台股崩盤前奏？網曝不尋常訊號 15:312021/05/03 財經 台股跌逾百點 台積電失守600元 航運、面板兩樣情 09:132021/05/03 財經 《盤後解析》疫情拉警報 寫次高量重挫344點 14:162021/05/03 財經 《國際產業》全球晶片荒 英特爾：好幾年都無解 11:432021/05/03 財經 職場》落實USR！崑山科偕台積電做公益 美和科大助玉里醫院開碩班 16:582021/05/03 生活 沒人希望台灣發生戰爭 劉德音：美不應試圖改變供應鏈 11:532021/05/03 財經 社會熱門新聞 姊弟同日輕生 台中這裡今晚送肉粽路線曝光 生人請迴避 - 社會 【松山之亂】「小弟的小弟」砸警所犯江湖大忌 恐遭四海幫逐出門 - 社會 北市計程車運將不願迴轉 酒客毆傷司機互控傷害 - 社會 中市驚傳3歲男童遭折疊桌夾死 父母：僅20分不見蹤影竟生意外 - 社會 陸人夫姓「封」為兒取名一個字 老婆嗆：去登記就離婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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