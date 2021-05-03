台積電在寶山一期用地興建2奈米研發中心的工地，3日下午2時發生工安意外，一部挖土機疑在整地時，挖到電桿地基導致電桿倒下，砸中台積電工安辦公室，1名28歲女員工頭部遭擊到，當場失去呼吸心跳，送新竹馬偕醫院急救中。

民眾指除了該名女員工送醫急救外，並有4台救護車到場，可能搶救受傷的員工。消防局指目前只有將這名重傷的女員工送新竹馬偕醫院，並沒有受理其他受傷個案。警方也表示此案未有其他傷者，意外發生原因將會進行調查。

(中時 )