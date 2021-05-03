前《大學生了沒》班底陳艾琳，先前與前「MP魔幻力量」鼓手阿翔有過一段婚姻，卻因男方偷腥而離婚，陳艾琳之後再覓得真愛，與台大高材生Alex(顏庭笙)再婚並生下一女，不料去年老公因涉嫌持有大麻電子煙而被捕，因此離開了原本工作的崗位，而陳艾琳整個月份的工作也被取消，近日她迎接32歲生日，吐露事發後曾對老公怒吼：「沒有我你還要混嗎？」，也以長文曝光兩人婚姻近況，表示如今心裡是「滿滿的感謝」。

陳艾琳本月1日迎接32歲生日，昨天(5/2)在IG貼出慶生照，並且寫下長文，曝光了老公出事後，夫妻關係的變化，她透露事發後，她請老公到自己的公司「浪花花藝」上班，她也把心力移回到花店，但坦言心裡其實不平衡了好一陣子，因此曾對Alex說出很多不好聽的話，「你怎麼這麼沒有能力？」、「沒有我你還要混嗎？」、「你知道你領的是我的薪水嗎？」、「你到底能給我什麼？」。

而面對陳艾琳的質疑，而Alex用幾個月的時間，讓她徹底改觀，「他給了我出去闖的時間和體力」，包含攬下公司經營中她不懂的項目、天天聽有聲書自學經營相關課程；替她每天開晨會等，甚至研究出更多能讓公司營利的方式，還談成了公司能力之外的合作項目。

陳艾琳坦言，「浪花花藝」因為有Alex的加入，才能有現在新的通路、新的櫃點、新的店面，「我清楚知道，這些單靠我，都不可能完成」，當然還有與她一路相伴的公司夥伴們，眾人替陳艾琳辦了生日趴，讓她盡情享受，但夥伴們卻是繼續處理著工作訊息，讓她非常感動，直言：「浪花的所有成就，永遠都是屬於你們每一個人的付出和努力」，於是陳艾琳許下今年的生日願望，「32歲，我不需要一路風順的運氣，但我要自己有過關斬將的能力和勇氣」，也感謝Alex「老公謝謝你，謝謝你沒有放棄」。

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(中時新聞網)