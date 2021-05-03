前進海外打工度假，不僅可體驗當地文化與生活，若稍加節省，更有機會存下第1桶金，因此近年風行全球，不少青年在畢業後給自己1~2年「Gap Year」，前往各國邊工作邊享受生活。不過旅居海外看似光鮮亮麗，箇中辛酸卻只有親身經歷才可體會，網友Mr Rabbit就在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」分享在倫敦找工作的心路歷程，其中潮流品牌Superdry，更是經過5關面試，才順利獲得Offer。

Mr Rabbit表示，在倫敦找工作，其實只要願意把履歷投出去，不是太高過預期水平的工作，都有可能得到面試機會，尤其是服務業，餐飲類全年都很缺，銷售類則是在夏天與冬天兩大折扣季前會非常缺人。當年，他正是在冬天聖誕節檔期之前，投了一堆履歷，並接到許多品牌的面試機會，其中就包括了當地的潮流品牌Superdry。

收到面試通知後，Mr Rabbit建議，可用Glassdoor這個網站，搜尋各大公司的簡介、薪資與職缺訊息，以及過往曾經面試的人分享的經驗等。此外，也須先行了解該公司的營運狀況、該職缺的工作內容，並準備好面試必考題：「你為什麼想應徵這份工作？」

面試當天，Mr Rabbit特地提早30分鐘到現場，觀察店員上班的實際情形，以及學習如何摺衣服。他指出，無論是哪一種服務業，如果能在面試前提早到，先了解該品牌的營運方式，將有助於面試時的回答。而在前往面試場地後，約有10多位應徵者，採取團體面試的形式，全程約2小時，總共分為5關。

第1關是品牌搶答抽考，主管會問許多與品牌相關的問題，讓應徵者搶答。值得注意的是，即便答錯也沒關係，主要是觀察你的表現，給你在這場面試的第一印象分數。第2關是摺衣服，每個人面前會有隨機5件衣服或褲子，須在時間之內摺好，看的是日後在更衣室或巡視賣場的工作能力。

第3關是小組討論，4人1組，針對即將到來的聖誕節，討論檔期廣告如何呈現。第4關是戲劇呈現，每組將之前討論的內容，以短劇方式表現。Mr Rabbit指出，這2關的目的是觀察每個人的語言溝通技巧、在群體中的融合性、對品牌的了解程度，以及人格特質。最後1關則是個別面試，從自我介紹開始，並詢問應徵的理由，Mr Rabbit主要描述過往服務業經驗，因該品牌在亞洲深受歡迎，他也強調自身中文優勢，可服務亞洲顧客。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，前進海外打工度假，是不少青年的目標，不過無論在哪裡找工作，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開不知道的雷點或無心之失，並獲悉有利於面試現場的種種訊息，皆可備戰面試，提高錄取機會。

(中時新聞網)