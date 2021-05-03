當前大陸健康概念受到熱捧，與健康密切相關的水家電關注度不斷上升，產品更新速度也繼續強化。據了解去年大陸家庭用水中的多款高端家電產品銷量增長明顯。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2020年線下市場中，5000元（人民幣，下同）以上淨水器等中高端家電銷量大幅提高。京東家電數據顯示，與去年同期相比，2021年熱水器中高端銷售年增率超過100％。

針對淨水行業的發展，中國宏觀經濟研究院行業專家蔡瑩表示，從國家、特別是地方的政策角度來講，對飲水安全，飲水質量提高越來越重視，資金的投入會越來越大，所以未來飲水這個市場會無限大。

根據人民網引述業內人士指出，從沐浴、飲水到日常洗漱、洗菜、做飯，每個環節都「缺水不可」，不同的人對用水的核心需求有所區別：嬰兒對沐浴水溫水質更為苛刻、愛茶人士希望泡出的茶飲更為香濃，隨著舒適健康需求被激發，家庭用水新賽道正在被打開。

同樣看好淨水領域的還有北京中銳行土地評估公司總經理陳仁梁，認為淨水設備的商業空間和想像場景巨大，使用機會不只是每年新增商品住宅，還有老舊社區的改造，以及存量房更新。目前大陸有約2億套房存量規模，差不多7000、8000萬套10年以上的老舊小區，每年會帶來大量淨水設備的使用和更新。

(旺報 )