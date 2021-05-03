資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

對於前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑近日被踢爆過去曾經吸毒、開槍、逃兵等爭議，資深媒體人黃暐瀚怒轟，趙介佑的事情，一般民眾都不知道，可是民進黨台北市黨部趙映光總知道那是他兒子吧？黃暐瀚也質疑，有人一天到晚當「局外人」？現在才生氣？那去做「局外人」就好啦！

囂張!趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 街訪民眾嘆:不信任政府

前民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒案，引發社會關注，而他過去的黑歷史也被起底。趙介佑於2016年6月擔任民進黨北市黨部黨代表，同年12月底在自家吸毒搶駕救護車撞毀3車，當時趙向黨部遞出辭呈，卻未被移送評委會懲處。

另外，趙介佑曾經兩度無故鳴槍示威，只被以違反《社維法》輕罰；2018年在北投分局不但與洪姓受刑人在外碰面，還貼文炫耀，「誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」，把警局當成自家 。

2020年警方偵辦通信詐騙案，逮到6名嫌犯販毒，檢察官聲請羈押，趙介佑還可以拿到熱騰騰的羈押庭筆錄，並跑到北投分局拍桌子興師問罪，局裡警員儼然成了他的小弟，不但第一手保密資料被人奉上，連被罵都不敢吭聲。

對此，資深媒體人黃暐瀚3日在TVBS《新聞大白話》指出，民進黨內好事壞事大事小事，非黨員不知道，難道黨部不知道？趙介佑的事情，包括偷開救護車、當街開槍又說是玩具槍，上周以前，一般民眾都不知道，可是民進黨台北市黨部趙映光總知道那是他兒子吧？

黃暐瀚質疑，趙介佑做這些事情，有人一天到晚當局外人？現在才生氣？那去作局外人就好啦！

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(中時新聞網)