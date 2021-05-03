美股周五以收黑收盤。港股周一低開0.23%，隨後跌逾1%。
周一香港恆生指數收跌367.34點或1.28%，為28357.54點。國企股(H股)跌112.25點或1.04%，為10713.00點。傳媒印刷版塊領跌3.4%，表現最差，其中IMAX中國跌深最多。
科技指數跌0.93%。海爾智家跌6.2%，報31.5港元；美團跌1.8%。
電影概念股跌。稻草熊娛樂跌11.7%；IMAX中國跌11.4%，報16.2港元；貓眼娛樂跌6.9%。
防疫概念股和醫美股勝出。復星醫藥大漲17%；永勝醫療漲24%；開拓藥業漲11%；瑞麗醫藥漲超過40%；康哲藥業漲4.4%。
以太幣破3000美元，帶動區塊鏈概念股上漲。歐科雲鏈漲11.8%；雄案科技漲5.5%，火幣漲4.0%。
繼京東健康後，京東物流的IPO進展再往前一步，周一通過港交所聆訊，並揭露了相關資訊；京東物流將成為集團第三家上市公司。市場預估京東物流此次IPO籌資最多40億美元。
(時報資訊)
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