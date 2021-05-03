韓國三星人在囹圄的副董事長李在鎔，在繼承已故父親的股票後，搖身一變已成為韓國最有錢的股東。

根據CXO協會3日最新數據，李在鎔母親與兩位姐妹分別排名第二至第四名，至於韓國最大交通資訊查詢APP業者，Kakao的創始人兼首席執行長金范洙則跌至第五名。

截至4月30日，李在鎔持股共計15.62兆韓元，約140億美元，是韓國60個主要家族企業內90位家庭成員中，手中持股價值是最多的。同時，這些手中持股，也要比一個月前又增值逾7兆韓元。

3月下旬，李在鎔從已故父親李健熙那，繼承了三星電子最大法人股東的三星生命保險，將近一成持股。

因住院治療超過六年後，李健熙於2020年10月25日以78歲高齡去世。在過去的10年中，李健熙一直是韓國手中持股最有錢的富人。截至2020年10月底，李健熙名下股票共高達17.7兆韓元。

李先生的妻子洪羅喜，獨子李在鎔與兩個女兒李保真與李瑞賢目前則健在。

洪羅喜以11.43兆韓元持股，排在第二位，李保真7.78兆韓元排第三，至於主管三星福利基金會的李瑞賢，則以7.21兆韓元排在第四位。

(時報資訊)