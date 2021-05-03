中鋼集團中鴻(2014)受惠產品量價俱揚，第一季營運大幅成長，單季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年，且比去年同期的虧損大幅轉好。

展望第二季，中鴻5月內外銷盤價續漲，法人看好中鴻將持續受惠鋼價續揚且出貨維持高檔，獲利也可望持續維持高檔，單季EPS仍可望在1元高水準，上半年可望每股賺逾2元之上。

中鴻第一季鋼價連續三個月調升且出貨續旺，單季營收108.3億元，年增約7.24%；受惠鋼價上漲，毛利率勁揚至17.99%，明顯優於去年同期的2.8%；營業淨利達17.35億元，歸屬於母公司業主淨利17億元，每股盈餘1.18元，較2020年全年的0.37元倍數成長，比去年第一季的低谷轉盈。

隨著中鋼5月內銷盤價續漲，漲幅8%，中鴻也跟進漲價；展望第二季，中鴻將持續受惠鋼價走揚，獲利仍在高水準，法人預估，中鴻上半年獲利可望挑戰逾30億元，EPS逾2元。

中鴻日前開出5月份內銷及5~7月份外銷盤價，平均漲幅8.8%。展望後市，中鴻與中鋼同樣認為補漲空間大、全年盤價易漲難跌。法人指出，中鴻第一季EPS突破1元，第二季可望仍穩居高檔表現，上半年EPS可望達2元以上。

(時報資訊)