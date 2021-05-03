260家興櫃公司109年財報均已如期公告申報 16:502021/05/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心3日表示，興櫃公司109年度財務報告均已如期完成公告申報。 櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報109年度財務報告之公司家數為260家，均已依限完成109年度財務報告之公告申報作業。 上周外資對欣興、開發金買賣超分居第一 《科技》鴻海FII工業富聯 Q1獲利年增7成 (工商 ) #公告申報 #財務報告 #櫃買中心 #興櫃公司 #年度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南僑上海子公司A股上市倒數計時 網上申購6日起跑 09:182021/05/03 財經 上週外資集中市場買超187億元 買超欣興最多 12:442021/05/03 財經 瑞軒第一季每股盈餘6元 寫歷史新高 15:052021/05/03 財經 上市公司治理評鑑 國巨、華新科大躍進 04:102021/05/03 產業．科技 櫃買及指數公司發布「特選上櫃ESG成長報酬指數」 09:222021/05/03 財經 《國際產業》貨櫃運費6月蓄勢待漲 海運業者再笑開懷2年 07:452021/05/03 財經 國建加碼房市 躍居第二大購地王 04:102021/05/03 產業．科技 去年同期20倍！陽明3月大賺79億元 投顧喊股價上看137元 18:122021/05/03 財經 《櫃買市場》特選上櫃ESG成長報酬指數發布 09:272021/05/03 財經 富致股票 5／4起得為融資券交易 16:502021/05/03 財經 台微體蟬聯公司治理評鑑前5％ 獲櫃買表揚為中小企業標竿 17:302021/05/03 財經 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 台股爆量重挫344點 專家說未來這兩天很關鍵 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 Yahoo拍板賣了 阿波羅私募基金50億美元買下 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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