櫃買中心3日表示，興櫃公司109年度財務報告均已如期完成公告申報。

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報109年度財務報告之公司家數為260家，均已依限完成109年度財務報告之公告申報作業。

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(工商 )

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