6月畢業季即將來到，各大企業陸續釋出職缺招兵買馬，不僅畢業生想贏在起跑點，轉職民眾同樣蠢蠢欲動。雖然疫情衝擊部分產業，但絲毫不影響有心想往海外發展的求職者意願。根據1111人力銀行調查，新鮮人有3成8盼3天內收面試通知，一般等待期平均5天左右。紐約工程師JACK以過來人身份透露，在北美找工作不比國內求職，比較像是一場馬拉松，整個找工作過程也可能要1~6個月不等。想到國外打拼，可得做好心理準備。

NYU碩士畢業的JACK，現為新創公司工程師。在海外成功就業的經驗，羨煞不少人，但他透露這一路走來並不容易，歷經過海投400~500份履歷，及繁複面試過程，當中不乏Amazon、Google、Quantum Black、Xandr等國外企業，所以希望以過來人經驗分享，讓有心海外發展的朋友可以少走點冤枉路。

要順利錄取，首重條件就是要讓企業「看見你」。因此，JACK指出，寫履歷時要掌握這個原則，要往自己可以為申請的公司「提供什麼價值」、「解決什麼問題」這方向思考。

首先，可把個人簡歷拆成個人資料、學歷、「相關的」工作經驗、相關的個人專案、技能等5個區塊。通常企業招募所需的條件，當中包括MUST HAVE、GOOD TO HAVE、SPECIAL BONUS。所謂MUST HAVE指基本條件如學歷，GOOD TO HAVE該團隊職缺所需技能、SPECIAL BONUS指特別加分的技能、條件。找到想要應徵的職缺，查到所需技能，去對應「對方需求的」與「你自己現有的」，記得當中列的技能或專案必須是與職缺「有相關」，而非一股腦兒把所有都填上去。

重點明列你有該企業所需的技能外，JACK強調可用數量、金額、成長率等數字來量化你的結果，這會比肉肉等文字敘述更快、更直接。而不同於中文履歷，可多用built ,designed, created等主動動詞來開頭，強化工作上的貢獻。最後，完成履歷後千萬不要忘了檢查錯別字及文法。

此外，國外求職應徵通過會有Phone Screen（線上初步篩選）、Online Assessment（線上測驗）、電話面試、On-site（現場面試）等4個關卡。線上初步篩選會打一通電話給你，主要聊聊過去你的經歷，跟你想申請的職缺的細部內容，通過之後會再進行線上測驗測試你的專業能力。在正式面試之前，會安排一場電話面試，通常會比現場面試簡單很多，接然最後一輪，才會是正式面試。每個環節都要謹慎以對，不可輕忽。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，求職者在撰寫履歷時，多數人常會犯「千篇一律」的毛病，以一打多的方式進行。想要讓企業看見你，履歷務必針對職缺、產業、企業客製化撰寫，還有不要只條列式的制式履歷，最好在履歷中加入自傳，以完整有組織的方式重點陳述過往職場經歷及對企業的貢獻。國、內外企業因文化、語言不同，事前準備功夫一定要下足，好的開始是成功的一半，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由大家經驗分享，避開你不知道的雷點或無心之失，還可以獲悉有利於面試現場的種種訊息，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)