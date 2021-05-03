日本現行憲法從二戰後的1947年起實施，74年來從未修憲，是現存憲法中最久沒修過的憲法。今天是日本行憲74週年，日媒民調顯示，有33%日本民眾認為應修憲，20%認為不必修。

日本經濟新聞報導，日本國憲法從1947年實施至今，74年來保持原樣，從沒修過憲，是現存憲法中最久沒修過的憲法。

日本國憲法屬於剛性憲法，修憲案必須獲國會參眾兩院議員2/3以上同意才能發動國民投票，並再獲國民投票有效票過半數同意，才能完成修憲。

報導指出，美國、德國、南韓與印度等國同樣是剛性憲法，日本的修憲門檻與這些國家相較並沒有特別嚴格，但德國憲法從1949年起實施至今，已修訂超過60次。

日本共同社報導，首相菅義偉率領的執政黨自民黨有意修憲，包括在憲法第9條明白記載自衛隊相關規定。菅義偉曾在3月的自民黨大會上說，修憲是自民黨的基本方針，不過與積極訴求修憲的前首相安倍晉三不同，菅義偉並未訂出完成修憲的期限。

根據自民黨網站，自民黨有修憲4大主張，其中外界最為關注的是將自衛隊入憲，也就是在明文規定日本放棄戰爭、軍隊與交戰權的憲法第9條中，加入關於自衛隊與自衛權的文字。

日本放送協會（NHK）報導，今天是行憲74週年，為修憲鋪路的國民投票法修正案已在國會審議中，是否會在黃金週連假後的本月6日進行表決，成為關注焦點。

NHK於4月23日起進行3天民調，結果顯示，日本民眾有33%認為有必要修憲，20%認為不必修，42%沒有意見。與去年同期相較，贊同修憲比例幾乎沒有變化，認為不必修憲的比例下降4個百分點。

但是若詢及憲法第9條要不要修，則只有28%認為應該要修，32%認為不用修，36%沒有意見。與去年同期相較，贊同修改第9條的比例幾乎相同，認為不必修的比例下降5個百分點。

贊同修正第9條的理由，59%主張應在憲法中明確規定自衛能力、19%認為應可允許參與以聯合國為主的軍事活動，也有約8%認為應明定放棄包括自衛隊在內的軍事能力。

反對修訂第9條的理由，有63%主張因為這是日本「和平憲法」最重要的條文、17%認為修改憲法解釋即可、9%擔憂將無法遏阻對外國動武。

(中央社)