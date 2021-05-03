美國務卿接受CBS電視60分鐘節目專訪

美國務卿布林肯在受訪時明白表示，美中關係惡化有2個主要原因，因為中國當局在國內壓制自由，在國外咄咄逼人。他說，美國必須站出來反對這種損害國際秩序的行為。

《美國之音》報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）60分鐘節目對布林肯專訪，主要談到了美中關係問題。布林肯說，美中關係處於低谷的原因在於中國，「現在是雙方處於困難時刻，在我看來主要有兩個原因。可以看到中國近年來在國內採取了更加壓制自由的行動，同時也在境外採取了更加囂張的行動。」

報導說，北京同時也指責美國在新疆、香港等問題上干涉中國內政，在國際問題上太霸道。

布林肯表示，他拒絕接受中國的指責，聲稱美國完全有理由和責任站出來抵抗中國的相關行動。「中國簽署了世界人權宣言，對人權作出了莊嚴承諾，但它違反了這些承諾。他們還承諾會遵守捍衛國際和平與安全的聯合國憲章，但他們正在削弱自己為維持國際秩序作出的承諾。」

展望未來，布林肯表示，中國的所作所為將會對自己經濟帶來負面影響，因為如果它面對來自世界廣大地區的責難時，發展經濟將會越來越難。

布林肯還說，縱觀美國歷史，當國家面對重大挑戰和敵對勢力時，美國人民會團結起來，進行長遠的思考和長遠投資。美國現在就處在這樣一個時刻，也面臨這樣的挑戰。

布林肯於周日抵達倫敦，準備出席7國集團外長會議，會議的一個重要議程就是如何共同面對中國的挑戰。

(中時新聞網)