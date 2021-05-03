原訂5月9日出發的2021台灣虎航媽祖空中遶境祈福航班，主辦單位創新旅行社3日宣布，受疫情升溫影響，活動順延，待疫情穩定再決定日期。

5月6日至5月8日桃園蘆竹慈母宮特邀元亨寺會常大法師辦理的媽祖空中巡航祈安法會，遵守政府防疫規定與實聯制，參加本次媽祖空中遶境活動的十大宮廟媽祖神尊5月6日上午齊聚桃園蘆竹慈母宮，11時舉行開香典禮為台灣祈求疫情退散、天降甘霖，也為台鐵太魯閣號事故祈福。報名本次2021台灣虎航媽祖空中遶境祈福航班的旅客，將在本次祈安法會名單之列；法會結束後將寄送此次空中遶境活動平安米與台灣媽祖平安護照等結緣品。

桃園蘆竹慈母宮主祀天上聖母，宮主是韓籍女子朴婕瑀，30年前至祖廟北港朝天宮恭請媽祖，並以身上僅有30元積蓄開始，發願建造媽祖廟「桃園蘆竹慈母宮」，主任委員是知名藝人黃建群。由於是全台首間由韓籍人士發願興建的媽祖廟，故被稱為韓國媽。

(旺報 )