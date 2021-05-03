教育部近年大力推動推動大學社會責任(University Social Responsibility,USR)計畫，除了全台各大專院校響應，也愈來愈多企業選擇與校園結盟，善盡企業社會責任(Corporate Social Responsibility,CSR)。崑山科大近期就與台積電基金會合作，一同協助社區照顧機構探換老舊燈管；而位於屏東的美和科大，則與衛服部合作，於花蓮玉里醫院開設碩士學分班，協助東部醫事人才在職進修，進而提高醫療品質。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，透過在校時期參與USR，落實大學社會責任計畫，厚植自身軟實力，在踏入職場前，先替自己加分。1111人力銀行調查，近年愈來愈多企業在應聘員工時，除了以專業能力作為錄取標準外，也會參考其「軟實力」的部分，舉凡品德教育、藝術涵養，甚至價值觀是否與企業精神相符，都成為重要指標。

崑山科技大學3月份與台積電慈善基金會合作「愛築積．能源公益計畫－LED 點亮台灣」散播人間溫暖，協助當地社區型日間照顧機構汰換老舊燈管，提供院生良好的學習環境。崑山科大校長李天祥特致贈感謝狀予台積電慈善基金會張淑芬董事長，並感謝基金會提供機會，讓學生發揮所學投入公益實習場域。

而受惠的瑞復益智中心主任李雪瑛說明，該中心的燈管設備過去都是用到壞才換，自105年起透過各界少數捐贈及小額補助計畫燈具逐步汰換，今年是第１次由台積電慈善基金會全面性汰換燈管，除了能夠有助孩子的學習環境，使其安全明亮，更能夠節省電費節能減碳，讓經費能夠使用在更多需要的地方。院生也特別親手贈送手繪創作予張淑芬董事長，現場既溫馨又熱鬧。

張淑芬董事長指出，實際執行計畫，對於基金會是很好的開始，想用不同的方式點亮台灣，而太陽能和汰換節能燈具既能改善環境又能幫助小朋友，不是為了自己而是為了社會，期待台積電慈善基金會未來更多的公益綠能活動執行，能讓大家看到更完整的成果。

美和科技大學與玉里醫院人員簽約合影。（圖/美和科大提供）

而位於花蓮的衛服部玉里醫院，於花蓮及台東中部區域皆有服務據點，該區域除玉里醫院外，尚有台北榮民總醫院玉里分院、慈濟醫院玉里分院等，負責花蓮南區醫療重責，然而當地缺乏教育資源，醫事、護理同仁如需要在職進修或學習，要前往花蓮、南部高屏或台北等地，對於欲進修同仁在往返交通、精力及體力上，形成莫大負荷。

鑑於玉里缺乏醫事教育資源，衛生福利部玉里醫院聯結屏東美和科技大學教育資源，建立產學策略聯盟，並通過教育部審核，由該校護理系健康照護研究所優秀師資，進入衛生福利部玉里醫院授課，嘉惠玉里地區之玉里醫院、台北榮民總醫院玉里分院、慈濟醫院玉里分院，及鄰近花蓮醫院豐濱院區、台東馬偕醫院等院護理同仁，就近於玉里醫院就讀碩士推廣教育學分班。於8月起開課，提昇後山人員素質，強化護理照護、教學、研究能力。

美和科技大學校長翁順祥提到，現今醫療行業蓬勃發展，而最欠缺的就是護理人才，美和50多年護理專業背景支持，藉由這次策略聯盟，提供高階資深實務專業人員，擔任課程與實務顧問，提升健康照護知識理念，充實在地人才資源，共同推廣在地醫療；衛生福利部玉里醫院副院長劉駿熒指出，目前該院有約有1200多床預轉型長照住宿機構，護理人才需求倍增，對於可在地進修，確實有助優秀人才來院服務。

(中時新聞網)