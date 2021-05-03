苗栗縣長徐耀昌3日上午頒獎表揚參加全國藝術競賽優秀學生。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌3日上午頒獎表揚參加全國藝術競賽優秀學生，並由苗栗高中陳宣儒表演阮咸獨奏。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

圳頭國小的吳冠增獲2020台灣瀕危野生動物全國繪畫比賽低年級級第1名。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

日前舉行的109學年度的全國學生藝文競賽，苗栗子弟在音樂、舞蹈及繪畫項目中，成績亮麗。縣長徐耀昌3日接見表揚成績優等的35名選手，頒發獎狀、獎金，肯定學生們表現，並感謝教育團隊深耕有成，期許持續培育更多優秀子弟，成為苗栗的驕傲。

苗栗縣各校學生參加「109學年度全國學生舞蹈、音樂及繪畫比賽」，日前結束，在個人組的音樂和舞蹈項目中，共有34名同學榮獲優等以上佳績，另有多人榮獲甲等。

舞蹈部分，建功國小的邱詠荷、黃璐米、徐詠婷及苗栗國中的徐紫瑄，分別獲得個人組優等。音樂項目中，國立苗栗高中陳宣儒榮獲阮咸獨奏高中職A組第3名，她上午受邀以精彩的獨奏為活動揭開序幕。明仁國中同學林詠祥，獲法國號獨奏國中B組第4名，就讀公館國中的哥哥林祐綸則獲長號獨奏國中B組第6名。

3日上午，徐耀昌率同教育處長邱廷岳，頒發獎狀和獎金表揚優秀學生，徐耀昌表示，近年來，苗栗縣不論在體育、藝文或才藝各方面的競賽，都有非常亮麗的成績，尤其以教育相關領域最多，顯示縣府團隊致力深耕美感教育、活化藝術及體育運動，已有豐碩成果。

徐耀昌強調，縣府目前正全面建構完善的幼托及國民教育，同時一直延伸到終身學習，無縫接軌，希望教育團隊持續努力，為百年樹人的志業奉獻社會責任，教育出更多更優秀的下一代。

此外，圳頭國小的吳冠增，在2020台灣瀕危野生動物全國繪畫比賽，獲得低年級級第1名的最高殊榮，難能可貴，一併在3日上午表揚。

(中時 )