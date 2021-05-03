吳宗憲和澎恰恰3日出席直消電商活動接受媒體聯訪

資深藝人澎恰恰因拍電影、投資文創欠下2.4億元巨債，2020年宣布破產，為了還債他狂接通告積極工作賺錢，在演藝圈好友吳宗憲的號召下，他也投身直消電商事業，3日兩人為宣傳活動現身台北公館，談到澎恰恰的債務問題，吳宗憲透露，這段時間澎哥打拚事業，他個人已經有所成長，債務也消退，也為他加油打氣「人生只要還在努力就不叫做失敗」。

吳宗憲不僅主持功力了得，經營多個副業也是眾所周知，他以自身經歷為例說，當年他要投資開工廠時也曾遭受質疑，不過時至今日他的LED工廠卻仍屹立不搖，直言「二十年前懷疑我的，現在人又在哪裡？」藉此勉勵澎恰恰，什麼都別怕，好的產品才是王道，願意給自己機會才是最重要的，至於其他的就別太在意。

被問到目前的還債進度，澎恰恰表示不便透露，但都有按照規劃在還，加入直銷電商之後，經濟狀況也比較緩解，站在一旁的吳宗憲也接著笑稱「我們會加油繼續努力，他今年過得比去年還好，關關難過，關關過。」

(中時新聞網)