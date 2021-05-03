華新科集團旗下佳邦（6284）董事會決議，以資本公積發放1元現金股利，以佳邦今日收盤價換算，隱含現金殖利率約1.58％。

華新科集團今年僅信昌電以盈餘發放股息，現金股利2元；華新科、佳邦均以公積配息，分別配息6元、1元，以今日大跌之後的收盤價計算，隱含現金殖利率約2.6％、1.58％。

(工商 )