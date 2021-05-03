佳邦公積配息1元 隱含殖利率1.58％ 17:002021/05/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科集團旗下佳邦（6284）董事會決議，以資本公積發放1元現金股利，以佳邦今日收盤價換算，隱含現金殖利率約1.58％。 華新科集團今年僅信昌電以盈餘發放股息，現金股利2元；華新科、佳邦均以公積配息，分別配息6元、1元，以今日大跌之後的收盤價計算，隱含現金殖利率約2.6％、1.58％。 信昌電配息2元 隱含殖利率2.9％ 華新科公積配息6元 配發率43％ (工商 ) #佳邦 #信昌電 #華新科 #配息 #公積 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 364天期定存單得標利率連二升至0.184％ 14:012021/05/03 財經 疫情升溫 台股收盤重挫344點 面板3虎跌停 股王換人 13:402021/05/03 財經 《基金》爆棚 4月台股ETF投資人數破145萬 12:172021/05/03 財經 亞股、費半齊跌 台股5月首日巨量長黑挫逾200點 11:352021/05/03 財經 《半導體》欣銓Q1獲利寫次高 每股賺1.03元 15:582021/05/03 財經 《半導體》ADR不妙 台積電跌落600元 10:522021/05/03 財經 《類股》富邦金、台新金抬轎 金融股指數創高 09:442021/05/03 財經 《盤後解析》疫情拉警報 寫次高量重挫344點 14:162021/05/03 財經 《金融》富邦證拓市占 取得美國QI資格 10:522021/05/03 財經 《類股》雙龍搶珠 富邦金、國泰金爭金融王座 14:502021/05/03 財經 上市公司治理評鑑 國巨、華新科大躍進 04:102021/05/03 產業．科技 財經熱門新聞 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 矽晶圓廠 旺到明年 - 財經要聞 - 工商時報 台股爆量重挫344點 專家說未來這兩天很關鍵 - 財經 10家被動元件廠將改選 國巨董事候選人名單出爐 - 財經要聞 - 工商時報 5.7億現金買信義區豪宅 傳神秘客是NBA灰熊老闆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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