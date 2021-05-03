許多人家中裝修時，都會請師傅吃便當或喝飲料，甚至不少人認為，給師傅買點吃的喝的是潛規則。有網友好奇詢問，到底該不該請師傅吃便當？不料有過來人直指，其實真的不必，因為技術好的師傅，日薪平均3000元起跳，沒差你這一餐，答案令眾人意外。

一名網友在網路論壇《PTT》表示，朋友家中剛好在裝潢，他問朋友會不會請裝潢師傅喝飲料、吃便當？不料朋友竟完全沒這個概念，甚至嗤之以鼻的問「幹嘛請？」還罵他「不要這麼噁心、虛偽好不好」。

原PO的朋友反問「不是說要尊重專業？那做好工程就是專業；不是說不要歧視？那你施捨人家便當不就是優越感？難道你看到銷售員會覺得他們說話很辛苦，買喉糖給他們？人家自己不會買便當啊？」原PO被問到啞口無言，因此好奇詢問大家到底該不該請裝潢工人吃便當、喝飲料？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「簡單說就是一種不成文的潛規則」、「就算請別人來家裡聊天好歹也要一杯茶」；但也有網友認為「你做了別人認為是應該的，但你沒做就會被想成不會做人」；還有網友反問「請設計師付監造費是付爽的嗎？」、「要請飲料煙酒也是工頭」。

有從事裝潢業的過來人指出，其實真的不必幫他們買吃的喝的，因為如果請了一天，那是不是後續每天都要請？只要其中一天沒請，那可能比一開始就不請更糟。而且技術好的師傅日薪3000元起跳，工人一天也有1000元，若工作接得多，可能賺錢速度比一般受薪階級還快，沒差你這一餐，重點是工程款不要拖就好。

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(中時新聞網)