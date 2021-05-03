根據1111人力銀行調查，新鮮人跨入職場，除了仰賴在校培養專業能力，愈來愈多企業會針對求職者的「軟實力」進行評估。近期，師大美術館試營運階段，就推出《啟蒙》展覽，展示臺師大創校至今，歷經臺北高校和省立師院時期的19位前輩藝術家史料檔案、教具畫稿與藝術作品等50多件珍貴展品；而華梵大學書院長黃智陽也展出40件書藝作品，甚至吸引周杰倫御用填詞人方文山前往參觀。

臺師大表示，校方致力推動大學美術館的設置，使美術館成為研究、發展、教學最創新的支持體系，同時期許誕生於21世紀的臺師大美術館，成為面向城市的美感平台，以宏大的視野為多元觀眾提供服務。

臺師大校長吳正己指出，明年臺師大將迎接百年校慶，值此歷史性時刻，師大美術館的成立，加入建構臺灣美術史的文化大業，同時也將逐步耙梳百年歷史長河中，臺師大在美術教育啟蒙大業上的點滴與紀錄。

師大美術館以從1922年到1955年期間臺北高等學校和省立臺灣師範學院的史料檔案、教具畫稿與藝術作品為媒介，策畫《啟蒙》展覽，從頭說起臺師大對於臺灣美術與教育啟蒙百年大業的故事。從師生們校內外之教學內容與創作活動，挖掘探究師長與前輩藝術家們一路以來所建立的教育傳統、師承脈絡與創作風格系譜。

知名詞人方文山（右2）參觀「常‧常—2021黃陽書寫藝術展」。（圖/華梵大學提供）

而華梵大學書院長黃智陽，身兼校內人文與藝術學院院長，以書法創作見長，作品收藏於各大美術展館。黃智陽說，現代書法家擅於表現抽象的美感，他則特別注重禪意、思想與靈性的表達，希望書法不只是抽象畫，更不是獨尊一體，而是表現出平常自然的狀態，因此這次展出的作品各異其趣，型態、內容包羅萬象，多為近五年累積的新作、舊作、大作、小作，雖非完整系列，卻充分反映出當下的生命景況。

黃智陽近期舉辦「常‧常—2021黃陽書寫藝術展」，除了獲校方大力支持，就連歌手周杰倫的御用填詞人，同時也身兼作家、導演、編劇及唱片公司合夥人的方文山也到場朝聖。方文山所創作的歌詞，契合周杰倫許多膾炙人口中國風歌曲，兩人相輔相成，他對於黃智陽教授的作品，也十分讚賞。

黃智陽說，現代書法家擅於表現抽象的美感，他則特別注重禪意、思想與靈性的表達，希望書法不只是抽象畫，更不是獨尊一體，而是表現出平常自然的狀態，因此這次展出的作品各異其趣，型態、內容包羅萬象，多為近五年累積的新作、舊作、大作、小作，雖非完整系列，卻充分反映出當下的生命景況。

華梵大學校長李天任表示，黃智陽目前身兼學校書院教育長一職，行政公務繁忙還能辦展，實屬不易，而且令人驚艷的是，近40件作品個個獨立，型態互異，其書寫境界已經超越工整的層次，將思想融合為一，加上各種形式的呈現乾淨俐落，相當自在又充滿創意，參觀他的展覽，就好像看到書寫藝術的示範。

(中時新聞網)