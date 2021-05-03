芳榮米廠今年新出的「無米樂新系列」無米樂花布米款式。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

芳榮米廠今年新出的「無米樂新系列」1.5公斤大包米款式。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

生產無米樂冠軍米的芳榮米廠，今年新出的「無米樂新系列」獨創花布米款式，把後壁在地特有蘭花、稻米和鴨子元素，呈現花布袋上，營造後壁米鄉的獨特風貌，且兼具環保、可重複使用，貼心的巧思，其背後推手是在米廠長大的張淳雅、張淳甯姊妹，盼讓消費者了解「無米樂」不只是一個單一米款或品種，更是代表一個品牌的精神。

張淳雅、張淳甯姊妹是芳榮米廠執行長黃麗琴女兒，她們姊妹對當地米食文化，從小就耳濡目染，比起找外面設計公司設計，張淳甯認為，自己操刀最大的優勢，是省下溝通整合時間，並精準地透過產品，凸顯生產者想傳達的意念及形象。

張淳甯在美國念完研究所，並在當地工作一段時間，因簽證到期，去年回來台灣後，在芳榮米廠擔任行銷經理。她提到，芳榮品牌做了快20年，但還不是很完善，比如某個通路為何打不開，可能是價格沒有規畫好，或生產開發中，有某個環節不夠好，以前只是「給建議」，但光出一張嘴沒有用，必須真正進駐到這個事業體。

芳榮米廠今年新出的「無米樂新系列」，包含無米樂花布米、1.5公斤大包米款式，跳脫以往的包裝方式，設計過程中，不假他人之手，全是由張淳甯和姊姊張淳雅一手包辦。

張淳甯表示，她們從小在米廠長大，熟悉這項產業怎麼運作，姊姊本身學品牌管理，她自己研究所念有關配件設計；這次「無米樂新系列」，姊姊設計圖案，她負責布料形狀、材質挑選及後續商品開發。

張淳甯說，新推出的花布米款式，主要希望改良舊款，由於舊款過於精緻、複雜，實用性低，導致消費者拿回家只做「裝飾品」，回購率可能就不高，因此，這次花布米款式主打實用性，其花布袋包材有完整內襯和穿繩收編，不只能放飲料、保溫瓶，也適合當零錢包或化妝包。

(中時 )