南投縣每年到院前心肺停止的救護案約600件 ，運用自動心臟電擊器AED，偵測傷患心律脈博並電擊，搶救成功率達9成；縣府3日獲企業捐贈AED用貼用110組，讓消防人員與死神拔河添助力。

南投縣政府獲潤輝開發公司，捐贈自動心臟電擊器AED用貼片110組，供消防局執行緊急救護之用；縣長林日溱3日代表受贈，縣議員林芳伃、縣府消防局長林聰吉，及縣政顧問邱家耀都出席。

林明溱表示，感謝潤輝公司代表郭進安和員工的善行義舉，為消防救護工作帶來及時雨，他並回贈謝狀及紀念品，也希望藉由公開表揚，達到拋磚引玉的效果，匯集更多社會大眾的力量，挹注緊急救護所需的人力、物力等資源。

林聰吉指出，潤輝公司捐贈的自動心臟電擊器AED貼片（Physio-Control Lifepak 1000 專用） ，屬1次性消耗品，不能重複使用，用過就要丟棄，110組可提供約50部自動心臟電擊器的備料所需，對於消防人員執行緊急救護的挑戰，可以增加保障。

心臟疾病造成的死亡，許多是心臟突然停止，運用AED按貼在病患身上，可以偵測及分析病患心律脈博，並施以電擊可使心臟恢復正常運作。

南投縣幅員遼闊，從急救現場到最近的急救責任醫院，往往路程遙遠，所以要更多的救護資源；突發性心律不整而導至心跳停止的意外，通常是無預警瞬間發生，搶救的容許時間極為短暫，如能在1分鐘給予電擊，急救成功率可高達9成，每延遲1分鐘，成功率將遞減7-10％。

(中時 )