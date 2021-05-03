街口支付積極擴大O2O支付生態圈，與電子票券創新領導品牌Edenred宜睿智慧合作，聯手推出全新街口票券服務 – 「街享券」，開放用戶更便利且優惠的電子票券購買新途徑。街享券即日起正式上線，首波將上架超過50家品牌可供選擇，各種票券皆可線上透過街口＋ APP「街享券」服務隨心選購、並於線下實體店面輕鬆使用，提供用戶更聰明的消費方式。

街享券擴大街口支付使用場景，種類橫跨大型餐飲連鎖品牌、休閒生活、超商、百貨和零售。大型餐飲連鎖品牌包含85度C、王品、爭鮮等；休閒生活涵蓋AVIS安維斯租車、EZTABLE、國賓影城等；超商有統一超商虛擬商品卡、全家、萊爾富咖啡券；百貨含遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、誠品生活等；以及零售如Apple、大潤發、家樂福等。

此外，繼與民生消費龍頭家樂福線上購物攜手，提供網購族多元的支付選擇；近期因應用戶需求，街口支付也於5月26日(三)起在全台家樂福實體門市上線！5月26日(三)至6月8日(二)活動期間單筆消費滿500元享10％現金回饋，單筆回饋上限150元。

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