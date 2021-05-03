民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑案情越演越烈，引起各界關注。國民黨立委陳玉珍發現，趙介佑的姑姑趙心瑜，名列民進黨不分區立委名單，她更以民進黨台北市黨部主委吳怡農為例指出，民進黨最常做的事情，就是找出一些很好看的看板擺在前面，但後面卻藏汙納垢，這根本是在欺騙人民。

陳玉珍今(3日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，趙介佑年紀輕經就能當蔡總統的選舉顧問，背景非常了得，她不相信蔡總統不知道。陳玉珍認為，蔡英文之所以會生氣，應該是在氣為何要鬧這麼大，「我相信蔡總統知道這件事情，只是說如果可以蓋就蓋，沒想到鬧這麼大」。

陳玉珍指出，趙心瑜還是民進黨不分區立委的候選人，她發現民進黨最常做的一件事情，就是他們找出一些很好的看板擺在前面，但後面卻藏汙納垢，她還以民進黨台北市黨部主委吳怡農為例，指吳怡農就是一面看板，而不分區立委也是如此，名單前面都是一些環保人士、社福人士，但這些人進入立院後，其實都沒堅持初衷。

陳玉珍坦言，像藻礁破壞的時候，洪申翰也舉手，萊豬的時候其他人也是舉手，但至少當初是用這些漂亮的看板讓這些不分區進入立法院，而不分區立委名單後面也是漂漂亮亮的，趙心瑜看起來也是漂漂亮亮的，看起來各項都不錯，但後面藏汙納垢，所以民進黨事實上的是在欺騙人民，「真的是在欺騙人民」。

(中時新聞網)