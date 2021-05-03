在談戀愛時，可以體會到酸甜苦辣各種情緒，不可能永遠一帆風順。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團公開，12星座在2021年會陷入的愛情危機，提早知道就能替自己趨吉避凶，減少為愛受傷的機會。

▍白羊座

白羊座在今年的感情危機是「安全感」，容易遇上沒有安全感的人，讓你自己必須花很多心力去經營感情，長久下來會感到很無力，無論是有伴侶的人或單身、有曖昧對象，可能會遇到作風強勢的對象，使你不得不放棄這一段關係。而白羊座在今年會十分渴求婚姻，可惜在談戀愛方面不太順，所以婚期未定，但如果你擺脫了不適合自己的感情，就有可能火速遇見一個適合結婚的對象。

▍金牛座

金牛座在今年的感情危機是「激情消失」。有伴者缺乏溝通，可能會變成彼此限制的情況，某方變得強勢，想要事事限制對方，口氣也變得嚴厲且強硬，這種情況可能越演越烈，讓雙方失去愛的感覺。單身者或有曖昧對象的人，很可能會妥協選一個沒有很愛的人當對象，只要相處上沒太大問題就交往，但這樣的心態會使感情不幸福，越來越沒動力愛，最後選擇分手，建議別因為想戀愛而將就。

▍雙子座

雙子座在今年會開始正視自己的未來與終身大事，因此你也漸漸懂得向現實妥協，注重金錢的重要性，但另一半在金錢觀上似乎過於隨性，或沒有理財的規劃，因此每個月都成了月光族，在雙子座的眼裡看來非常沒安全感，彼此一言不合就很容易冷戰爭吵，建議兩人要好好溝通討論，讓對方懂得理財的重要性。

▍巨蟹座

巨蟹座今年的桃花運若有似無，單身者雖然很想認識新對象，但卻老是發生陰差陽錯的狀況，例如：你欣賞的人不喜歡你，讓你對愛情越來越沒有信心。有伴者則會出現感情變淡的危機，也許兩人在一起太久，容易陷入七年之癢，建議如果兩人都還想挽回愛情，一定要找出共同話題，可以試著安排外出旅行，維持愛情的新鮮感與激情，才能讓這段感情走得長久。

▍獅子座

獅子座在今年很容易在內心上演小劇場，單身者在面對新戀情或追求者時，老是顧慮太多、想東想西，導致桃花運流失。有伴者與對象則可能遭受家長阻礙，特別是5月土星在獅子座的夫妻宮逆行，當你與對象正在規劃未來時，父母卻從中作梗；或是在你與對方家人發生矛盾時，另一半卻沒有站在你身邊替你說話，讓你覺得孤立無援，建議好好和家人協調，別逃避溝通。

▍處女座

今年是處女座桃花盛開的一年，單身者追求者眾多，讓你一時有點放飛自我，容易陷入三心二意的結果，最後可能什麼都得不到。有伴者則是容易被外頭的花花世界迷惑，在出軌的邊緣徘徊，如果另一半是希望能早點結婚的人，就很可能為此爭執不下。

▍天秤座

天秤座在今年的桃花運非常不錯，但你卻總是在懷念舊情人，情不自禁地在追求者中尋找舊愛的影子，或是不肯接受新戀情。建議你要懂得放下過去，讓真正珍惜你的人來照顧你，不要再讓回憶折磨自己。有伴者容易與愛人在人生規劃方面有爭執，特別是今年9月水星逆行命宮時，建議還是要好好溝通，找出兩人都可以接受的解決辦法。

▍天蠍座

單身的天蠍座在今年會很想談戀愛，不過眼光過高，從長相身高、工作經濟能力甚至家庭都是考慮標準，但很多時候，最完美的對象反而不是最適合你的人。若是有伴者，你的掌控欲太強，總要求對方按照你的意見去做事，但感情是雙向的，兩人一起為這段感情付出努力，才是愛情最美的模樣。

▍射手座

射手座在今年會認為所有人都在放大檢視你的感情狀態，從追問交往對象到詢問婚期都有可能，在多重壓力之下，反而很容易引起你的反彈，讓你更想逃避婚姻，但其實對方要的只是你的重視和承諾，建議好好開誠佈公和另一半談談，別逃避彼此的未來，那麼感情就能夠穩定好轉。

▍摩羯座

摩羯座與戀人的生活模式很可能在今年發生變動，也許是出國留學或異地就業，而使你們必須遠距離戀愛，常常見不到面讓彼此都沒安全感，因此不斷查勤，甚至會因對方暫時沒接到電話而大吵一架。在缺乏信任及不斷大吵的情況下，很容易讓彼此的感情消耗殆盡，特別是12月金星逆行摩羯座的命宮時，感情情況更是岌岌可危，建議要給彼此空間，學著信任對方才能讓感情更長久。

▍水瓶座

水瓶座在今年會專注在提升自己，但感情也很重要，會在愛情裡摸索出想要的生活模式。分分合合是你今年必經的路，特別是剛交往的情侶，最有可能因過不了磨合期而分手，新婚的人也會經歷一番動盪。你渴望在感情裡獨立，希望對方能更重視自己的需求，你厭倦妥協跟退縮的自己，想找回屬於你的一條路。建議要委婉一些，用溫和的方式去向伴侶溝通，才可以避免不必要的爭吵。

▍雙魚座

雙魚座今年不想繼續在感情裡受委屈，所以會把自己需求放在最前面，希望對方可以尊重你，和你的步調一致，但好事多磨，愛情並非自己說了算，因此在今年的感情中，容易出現分分合合或糾纏不清的情況，特別注意要今年6月，木星在雙魚座命宮逆行，會是分手的高峰期。單身的人會更謹慎挑選對象，不易定下來。不過往好的方面來看，今年若是可穩定，這一段感情必定能夠白頭偕老。

(中時新聞網)