警方依詐欺等罪嫌移送眾人。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

越南逃逸移工的機房辦公桌。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

越南警方去年4月提供我方情資，有大批越南當地人，遭台灣假檢警詐騙越南盾32億9200萬元（折合新台幣約419萬8324元），經台越警方情資交換，刑事局報請台中地檢署指揮偵辦。經長期蒐證，警方去年底和上月，2度搜索查獲藏身台中的詐欺機房，逮捕3名台籍嫌犯和7名越南逃逸移工。

刑事局表示，近年曾查獲在台的逃逸移工假交友投資、網路博弈機房，這是首度破獲假檢警的越南機房，顯見詐騙模式具有複制性、模仿性，易經由交流轉換成他國語言繼續行騙，全案擴大偵辦中。

檢警專案小組長期埋伏跟監，掌握台中市至善路一棟民宅，確實有越南人頻繁進出，去年12月14日破獲這起「跨境越南詐欺機房」，當場查獲7名越南籍逃逸移工，逮捕陳、楊2名台籍幹部，扣得越南公安部制服2套、被害人轉單、帳冊、筆記型電腦、手機等證物。另於今年4月12日再逮系統商，查扣現金63萬7800元、筆記型電腦2台及手機6支等相關證物。

警方調查，該機房以詐騙越南人為主，由第一線人員假扮電信客服，向被害人謊稱名下門號大量發送錯誤訊息，除產生大量費用，另遭犯罪集團使用犯案，涉及電信法及洗錢犯行；再由在台的逃逸越南移工，穿越南公安制服，假冒越南公安官員，要求監管並匯款至指定的人頭帳戶，致被害人損失慘重，不法獲利新台幣上千萬，約合越南盾逾百億。

警方訊後以詐欺罪、組織犯罪防制條例等移送台中地檢署。34歲陳姓女主嫌因詐欺通緝，解送歸案；經查她曾於東南亞從事電信詐騙，回國後將詐騙技術傳授給移工騙同鄉。

(中時 )