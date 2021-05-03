儘管供應方面的限制導致未履行訂單數量增加，然招聘活動增加和需求飆升，讓歐元區四月的工廠活動來到歷史高點。

然而第三波疫情陰影壟罩整個歐洲，迫使部分政府關閉服務業活動，而工廠活動則大多數維持開啟。

歐元區IHS Markit製造業PMI終值在四月來到62.9，優於三月的62.5，然而低於初值預估的63.3，但是62.9的終值已經為自1997年6月以來的最高讀數。

衡量產出的指數則從三月的63.3歷史高點小跌到63.2。

隨著原物料成本的上漲，工廠被迫以最快速提高價格。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示，最大的不確定是這些價格上漲的壓力將持續多久，以及這些商品和服務的更高成本，將在多大程度上傳遞給消費者。

然而通膨壓力可能受到歐洲央行官員的歡迎；儘管歐洲央行實施了超寬鬆貨幣政策，然而通膨仍未接近其目標。

(時報資訊)