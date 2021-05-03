2020年新冠肺炎疫情肆虐，全球產業幾乎無一倖免，尤其觀光餐飲業首當其衝，紛紛力拼轉型，所幸台灣疫情還在控制得當程度，國內旅遊熱潮持續發燙，連帶餐飲業業機由負轉正成長。

部分業者早已超前部署，提前儲備優秀人才，為布局後疫情時代預作準備。全球擁有15個據點的「老爺酒店集團」，現正招募房務員、餐飲服務員，提供年終三節、免費供餐、員工宿舍等多元福利，致力打造幸福職場。

老爺酒店集團人力資源部表示，公司福利項目相當多元，除基本的勞健保、勞退提撥金及年終三節外，另有生日禮金等。特別的是，年資較長的員工，在每年發放年終時，都會額外獲得一筆年資獎金，待得愈久則金額愈高，藉此表示公司對於資深同仁的鼓勵及感謝。

為全方位照顧員工，不僅免費供餐，多數據點更提供員工宿舍，只須支付水電費即可入住，另有年度免費健康檢查，照護同仁身心健康。此外，凡任職期滿1年的員工，皆可享有免費住宿飯店1晚的福利，盡情享受五星級服務，也不擔心瘦了荷包。

另外，日本最大連鎖豬排專門店，有台灣最高CP值豬排之稱的「KATSUYA吉豚屋」，不僅升遷管道順暢，提供日本進口的制服，還享有員工套餐及購物折扣，讓你天天都能夠享受置身日本的職場環境。

吉豚屋擁有完整連鎖餐飲管理制度，進入吉豚屋大家庭，能有更多發展空間。熱情的服務、親切的笑容、學習正宗日式服務與日本團隊共同研發新品、研習最新技術。在員工福利上，有員工的生日禮金、員工旅遊、年終尾牙、年節禮金或禮券、全勤獎金、年終獎金，員工享有餐點與購物折扣，若具餐飲廚師證照者另有證照津貼。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，員工是企業最重要的資產，鼓勵企業用真心對待同仁凝聚向心力，為了鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並且找到工作就能申請，任職滿3個月即可得到1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)