針對立法院外交及國防委員會邀請駐日代表謝長廷近期返國報告備詢，外交部今天表示，在日本疫情蔓延之際，經審慎評估認為謝長廷目前應以防疫為重，留守駐地。外交部也於今(3)日上午告知駐日代表處此項決定，並且函覆立法院說明謝長廷不克出席。

外交部發言人歐江安表示，有關立法院外交及國防委員會邀請駐日謝大使近期返國報告備詢事，外交部已將該委員會的開會通知函轉達駐日本代表處。

她說，外交部考量4月29日駐日本代表處首度發生人員確診，該處除安排與確診人員密切接觸者接受PCR檢查及居家隔離14日，其餘接觸者包括謝大使本人，也必須進行自主管理，並減少出入公共場合，也應持續觀察健康狀態。

而且日本東京都目前仍在「緊急事態宣言」期間，若謝大使貿然搭機返國，恐對駐處人員、機上乘客及組員、外交部同仁及立法委員等可能接觸者造成一定程度染疫風險。

歐江安表示，在日本疫情蔓延之際，謝長廷有職責坐鎮督導駐日本代表處的整體防疫事宜，確保駐處員眷的健康及全力防止疫情進一步擴散。因此，外交部經審慎評估認為謝目前應以防疫為重，留守駐地。

(中時 )