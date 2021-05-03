南韓散戶大軍湧入三星（Samsung Electronic），在新冠疫情期間逢低買進三星電子股票，據數據顯示，今年截至4月，三星的南韓散戶持股共增加了3.6%來到10.1%，同時也是散戶於三星持股中首度突破10%。

據《韓聯社》報導，截至上周五（30日），全球最大記憶體晶片和智慧手機供應商的三星市值為486.5兆韓圜，約佔南韓綜合股價指數（KOSPI）整體市值22%；而南韓散戶共持有6530萬股普通股，在三星持股增加3.6%，達10.1%。

此外，據報導指出，南韓國民年金曾於3月的報告中表示，由於去年鎖定了利潤，因此對三星持股降低到10%以下；不只國民年金，其機構投資者於三星電子的持股僅4.6%。

全球新冠疫情爆發以來，三星電子的股價自去年3月19日股價一度暴跌至42300韓圜，然而去年底股價幾近翻倍來到81000韓圜。三星週五收盤價為81500韓圜，今日收盤價為81700韓圜，上漲200點，漲幅為0.25%。

(中時新聞網)