香港金管局總裁余偉文3日表示，香港新冠疫情雖然受控，但疫苗接種率落後於美國、英國和新加坡等其他主要金融市場，擔心會影響香港經濟復甦，以至香港作為國際金融中心的競爭力。

香港信報報導，余偉文3日在香港立法會財經事務委員會上指出，隨著香港新冠疫情放緩，加上主要受惠於大陸經濟復甦及全球生產貿易恢復，香港經濟逐步回升。另，香港出口亦出現反彈，4月採購經理人指數（PMI）回復至擴張水平，失業率回落，但建造業及旅遊業的失業率仍偏高，零售銷售依然疲弱。

另外，他稱，過去數月香港房價平穩，呈輕微上升，預計第一季房價指數升2.2％，整體住宅成交量較為上一季增6.1％，最近數周新建案銷售火熱，整體房市平穩，周期並沒改變。

他並稱，美國經濟急速反彈下通膨升溫，或影響美國聯準會貨幣政策方向，從而令金融市場有大幅波動，甚至有資金流從亞洲市場流出。但他重申，香港金融體系穩健，抗震力充裕，金管局會密切監察市場及管理好風險，而港元兌美元匯價仍然偏向強方兌換保證，就算未來升高至接近7.8元也不用太過擔心。

(工商 )