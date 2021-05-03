一間標榜日式管理的零售連鎖複合式店鋪，讓莊先生一做就是10年，而且一路從店員、店主管、跨縣市展店晉升到內勤的營業主管，莊先生說：「公司育才、惜才不僅在防疫期間格外注重員工的健康，每天提供每費口罩，也100%配合政府防疫規範，即使會影響消費者購買意願還是撤除所有試用品，就是要將防疫做到滴水不漏，因為對台隆手創館來說，沒有比員工、同仁健康更重要的事了」。

這10年來，幾乎每2年就會有一個新的挑戰，在台隆服務迄今，莊先生一共展了3間店，足跡遍及北中南，朋友常好奇怎麼有家庭還這麼賣命配合，他說，應該是因為公司在訂立KPI要求同仁的同時，也不吝給予實質的回饋，像是每年固定2次的考核：分別針對年度調薪、年終獎金，即便去年疫情重創零售業，公司還是有發年終獎金，因為老闆說：「就算公司沒賺錢大家還是要過年。」

「這樣體恤員工的公司並不多，我覺得自己真的非常幸運」，所以一得知公司正參與1111人力銀行舉辦的「幸福企業」票選，莊先生每天都上線投票以行動支持，很高興自己幸運抽中1萬元，「我會將喜悅與同仁分享」。

(中時新聞網)