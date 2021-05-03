頭份警分局斗坪所員警追緝拒檢轎車，查獲2把改造手槍。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局斗坪所員警追緝拒檢轎車，查獲2把改造手槍。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警頭份分局斗坪所員警，1日凌晨在轄內執勤時，發現1部轎車攔查拒停，警方立即尾隨追趕，對方一路闖紅燈往三灣方向逃逸，警車緊追至三灣村1處產業道路，對方無路可逃才下車投降，警方從車上查獲2把改造手槍及安毒等物，逮捕駕駛洪嫌移送法辦。

頭份警分局斗坪所警員彭皓偉、蘇偉華，是於5月1日凌晨2時11分，在頭份市新華路、隆恩路口執行防制危險駕車勤務時，發現1部轎車闖紅燈，警方立即上前攔查，對方拒停受檢，一路闖紅燈往三灣鄉方向逃逸。

警方尾隨追捕，至三灣鄉三灣村1處產業道路，因前面已無路可逃，駕駛一度棄車逃逸，員警下車自後追捕，順利將洪姓駕駛逮捕，洪嫌坦承因持有槍彈，見警方臨檢才緊張拒檢逃逸，警方隨後在洪嫌車上查獲改造槍枝2枝、子彈2顆、安非他命1包等證物，隨將洪嫌帶回偵詢後，依槍砲、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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(中時 )