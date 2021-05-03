疫情影響歸期無望 宜蘭收容所21名越南人鼓譟衝撞鐵門

移民署宜蘭收容所上月24、26日發生越南人毆傷甘比亞籍男子，以及21名越南男子群聚鼓譟，推擠鐵門，雖未造成人員受傷，但連2天受收容人違規事件，北區事務大隊大隊長林澤謙表示，因疫情關係，國際班機減少，越南籍收容人期待返鄉卻遙遙無期，一時情緒不穩，現已安撫情緒，並將帶頭推擠的越南人依妨害公務函送宜蘭地檢署。

林表示，上月24日，越南人因生活習慣不同，與信奉穆斯林的甘比亞籍男子發生爭執，攻擊頭部導致甘籍男子受傷，後經所方送醫治療返所，雙方達成和解，越南人道歉並承諾賠償。

26日，越南人因長時間遭安置收容所，情緒不穩，要求與所長面對面，希望能儘速返回越南，紛紛鼓譟要見所長，經所方溝通，每間寢室派出2人溝通，但越南人趁寢室門打開一瞬間，衝到所長位置，並衝撞緩衝區、戒護區間的鐵門，所內越南人情緒高漲，傳出是收容人鬧房。

移民署表示，已立即安撫越南人，並與地檢署檢察官聯繫，針對5名帶頭鼓譟的越南人嚴加管束，處分禁止會客，近日則以妨害公務罪函辦，林澤謙強調，整個鼓譟事件並無人受傷，未來會檢討相關措施，並配合檢方後續調查。

(中時 )