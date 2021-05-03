台灣大myVideo投資戲劇《火神的眼淚》收視開紅盤，上週六播出立即衝上myVideo戲劇排行榜第一名，一舉擊敗由迪麗熱巴主演的《長歌行》、郭麒麟的《贅婿》及張娜拉和鄭容和主演的《大發不動產》等人氣陸劇、韓劇，成為myVideo今年上半年首播收視率最高的台劇，強勢帶動myVideo平台進站人數，相較上個周末同期成長3成，超過26萬位觀眾給出高度評價。

《火神的眼淚》開播即獲好口碑，精彩緊湊的情節讓劇迷看得直呼過癮，在myVideo首播的收視率高峰第一名落在同安分隊打火結束，隊上成員整理裝備時的鬥嘴，展現分隊好交情的生活片段。而驚心動魄的公寓大火，同安分隊搶進火場的救援畫面則拿下第二名。第三名為林柏宏與胡釋安送「酒空」前往醫院急診，以及與護理師小辣椒的逗趣對話。這些精彩片段更釣出消防員們在各大社群留言討論，表示「完全呈現出我的工作日常！」、「看到自己曾經說過的話變成台詞！」、「彷彿回到當消防替代役的時候！」，也引發大量網友們對消防員致上最高敬意。

不僅如此，myVideo於首播當日推出的活動也火速額滿，為回饋用戶的支持與愛心，myVideo宣布將於5月8號在官網加碼釋出限量名額，凡新申辦指定季繳或年繳方案的用戶，即可獲得《火神》與中衛聯名設計的限量專屬口罩，並捐出最高3%方案費用給陽光社會福利基金會，讓劇迷追劇的同時也能做愛心，為燒燙傷朋友盡一份心力，還能戴上新口罩防疫。

《火神的眼淚》拍攝火災場景引進專業技術。（台灣大提供）

(中時 )