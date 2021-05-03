近日請辭民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌販毒，爭議也在民進黨內向上延燒，現任總統府國策顧問黃承國也被國民黨立委鄭麗文質疑，與趙家人關係匪淺。國民黨則砲轟綠營是「黑道治國」。黃承國則喊冤，說他「絕對不是黑道」，只是出身草莽。對此，台北市議員徐巧芯也拋出3問質疑，黃承國還持續擔任國策顧問，難道不需要負責？蔡英文總統什麼時候要為此再震怒一次？

黃承國3日在臉書發文表示，自己出身草莽，但絕對不是黑道，年少輕狂，確實荒唐過，誤入歧途，但也付出了代價，這二十多年來反省、改過，努力爭取大家的認同。

總統府國策顧問 黃承國。(圖/本報資料照)

徐巧芯同日也在臉書PO文提及此事稱，她相信黃承國顧問身上沒有「黑道註記」，畢竟這麼多年來一步一步透過政治洗白自己，這一點對他來說不是難事。但她真正想說的是。第一、黃國策顧問不是黑道，但應該是眾多黑道的好朋友吧？這樣的「兄弟情」，到此時此刻也沒有斬斷吧？否則2019年北聯會大老齊聚時怎有人那麼眼熟？一般普通良民會被邀請參加這種活動還坐主桌嗎？

第二、黃承國顧問批評鄭麗文立委，說「如果我是黑道，你們敢罵我嗎？」這段話的口氣是一般市井小民會有的嗎？這好比趙映光說「有生之年都要支持何志偉家族選舉」一樣，令人心生畏懼。徐巧芯接著表示，退萬步而言，曾有黑道背景的人不是不能參與公共事務，如果只是個體戶單純支持某個政黨，確實是個人自由。但她覺得，黃承國這些話沒有回應到問題的根本。

第三，徐巧芯強調，把有黑道背景親信帶入政黨內部，讓他們有機會靠著白道的頭銜做出傷害民眾會不公平的事（例如吸毒開走救護車也不會被開除），難道不需要負責任？他還可以持續擔任國策顧問這樣的要職？蔡總統，您什麼時候要為此再震怒一次？

囂張!趙介佑涉毒逃兵全因黨證無敵？ 街訪民眾嘆:不信任政府

嗆吳怡農向黑道宣戰「先處理黃承國」 鄭麗文國台語雙聲道酸：我笑你不敢！

(中時新聞網)