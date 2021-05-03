大陸1名33歲周姓男子，4月30日從福建省乘橡皮艇，花費近13小時橫越台灣海峽抵達台中港，爬上岸後向路人求助遭逮，離譜事件引發後續討論；前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，依當時的浪高，雷達確實難以偵測到橡皮艇，必須透過科技執法，以紅外線熱像儀重疊探測，如此也警示了海軍和海巡署的裝備部署需求。

呂禮詩臉書上發文表示，軍規橡皮艇要橫越海峽絕對可以，但要會選時間、海象和導航，質疑陸男「真的有這麼厲害？」據中央氣象局測站資料顯示，陸男在石獅市出發的浪高正是0.4公尺趨緩至0.2公尺、風力從3級轉至2級，台中港登陸時也約莫如此，但該資料是即時海象，「如何事先從簡略的氣象預報中得知呢？」

此外，呂禮詩說最大的問題是如何導航，在茫茫大海中，要不是用指北（南）針，就是手機定位，而且福建省必須以手機「八閩健康碼」APP才能出入，陸男還要扛著42公斤的橡皮艇，怎麼會不引人側目？直言「太多的巧合湊在一起，絕對是不是巧合！」

而外界一直討論海軍和海巡署是否失職，呂禮詩也直言浪高也相對證明如此小的橡皮艇能剛好隱沒在海浪中，雷達難以濾除雜波、又要抓到小目標，必須透過「紅外線熱像儀系統」的重疊部署，因此此事件正好警示了海軍和海巡署的裝備及部署需求，他也強調「1人1艇能夠成功，並不代表百人百艇或千人千艇也能複製。」

(中時新聞網)