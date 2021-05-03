資深媒體人許聖梅是各大談話節目的固定來賓，近日她在節目透露婆婆因心肌梗塞住院治療，夫家卻不理不睬，沉重的醫療費全由許聖梅扛下，讓她相當不解：「怎麼會是媳婦在養婆婆？」

許聖梅在節目《新聞挖挖哇》表示，去年7月婆婆得了心肌梗塞住院治療，5個多月以來的總費用很驚人，光是看護費每天就要2500元，更別說醫藥費，她個人就負擔了30萬，而且婆婆持續住院中，費用只會不斷增加。

許聖梅提到婆婆除了有老公一個兒子，還有另三名女兒，但家中的經濟負擔都落在她身上，許聖梅說婆婆本來有領老人年金10年40萬、30萬定存，都被二女兒全數領走，這回婆婆住院治療竟不幫忙支付醫藥費，且印章和提款卡都在二女兒身上，許聖梅寄了律師函給對方卻被拒收，感到相當無奈。

面對夫家無情的冷處理，許聖梅感到疲憊不堪，她表示自己長期都跟婆婆住，曾發簡訊告知婆婆的三名女兒「之後婆婆藥安置到安養中心」也沒得到任何回應，讓她相當不滿，「怎麼會是媳婦在養婆婆？」除了大嘆超不公平，也坦言自己的財務快被拖垮了。一旁的律師則安慰：「下次應該跟她們說『要分遺產了，大家趕快回來』就會有回應了」。

許聖梅將此事轉貼到自己的FB，無奈地說：「哭不出來」許多網友看到這種慘況，紛紛留言安慰：「人在做天在看，你很棒福報會在你身上的！請加油」、「辛苦了」，也有人提出上法院解決，許聖梅回應：「在跟律師研究」。

【精華版】婆婆重病沒人顧 許聖梅控訴夫家多無情

(中時新聞網)