台東縣政府3日在娜路灣大酒店 表揚87位模範勞工。（莊哲權攝）

台東縣政府3日在娜路彎大酒店舉辦五一勞動節模範勞工表揚大會，其中，年紀最大的81歲阿嬤潘淑卿，20歲出頭就靠著做便當、自助餐、滷味貼補家用，也考取多項餐飲執照，產品堅持不添加味素，她說，年輕廚師很多，技術也都很好，這次獲得模範勞工表揚，已經等了60年，非常感恩。

資深廚娘潘淑卿說，丈夫是軍人，60年前薪水相當微薄，為了貼補家用，從孩子讀小學時，就開始做便當、自助餐、滷味，第1次做的時候，兩天就去買1次便當，學習別人的菜色，那時1個便當10到12元，因為樂在其中，會一直做到不能做為止。

潘淑卿表示，餐飲首重食品衛生，多年來她堅持不添加味素，包括北迴鐵路通車典禮，及每年台東縣政府新春團拜，都參與過雞尾酒的餐點，最拿手的是滷味，特別是脫殼的茶葉蛋，不用剝殼，口感Q彈，更令人回味。

潘淑卿這次獲台東縣廚師工會推薦，接受模範勞工表揚，她說，年輕廚師人才輩出，這個獎她等了60年，真的非常感恩。

台東縣政府3日在娜路彎大酒店舉辦五一勞動節模範勞工表揚大會，表揚潘淑卿、陳嬰等87位模範勞工，縣長饒慶鈴指出，受疫情影響，去年台東縣失業率比前年略微上升0.1％，縣府積極向中央爭取「安心即時上工」計畫，提供公部門職缺，保障勞工朋友收入來源。

另外，也委託單位台東縣外燴服務人員職業工會建造中餐、素食及烘培考照大樓，勞工朋友不需舟車勞頓前往外縣市考試，可望提升錄取率及專業水準。

(中時 )