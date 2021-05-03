中洲建設捐贈屏縣府1輛復康巴士，盼能強化屏東縣復康巴士服務量能。(林和生攝)

屏東中洲建設3日上午在屏東縣政府捐贈1輛復康巴士，現場由中洲建設董事長黃啟倫親自將車鑰匙交到副縣長吳麗雪手上，盼能強化屏東縣復康巴士服務量能。

此次捐贈的復康巴士是屏東縣第98輛，將大力協助屏東縣政府實現身障者及高齡者友善城市的理念。因為屏東縣地形狹長，大眾運輸建設不夠普及，家中如果沒有機、汽車等交通工具，連一般人要外出都不太便利，更何況是住在偏鄉或是行動不便的身障朋友。

因此復康巴士對身障朋友、老人在生活上的幫助真的很大，而目前屏東縣復康巴士業務分屏北區、屏中區、屏南區及琉球鄉辦理，提供身障朋友就醫、就學、休閒旅遊、訪友、購物、參加社區日間照顧服務等的交通接送服務。

黃啟倫強調，企業回饋社會才是存在最大價值，且在現今高齡化、少子化社會，家中只要有一位行動不便的家人需要照顧，對家庭都會造成沉重的照顧壓力，尤其是在交通不便偏鄉地區，連最基本的出門就醫都是一大難題，為了讓行動不便的身障朋友、長輩外出更方便，也讓照顧者的負擔得以減輕，又得知屏東仍缺復康巴士，就特別捐贈復康巴士，用公益來回饋社會各界的支持。

(中時 )