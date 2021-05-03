暨南大學《社會政策與社會工作》學刊，連續2年得第1名。（暨南大學提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南國際大學與台灣社會政策學會，共同出版的《社會政策與社會工作》學刊，今年在國家圖書館舉辦的「台灣學術資源影響力」評選，榮獲「即時傳播獎」社會學門類期刊第1名，也是連續2年榮獲第1名。

國家圖書館致力於保存學術資源，針對國內各項學術資源使用情形，進行資料庫數據分析，分別呈現學位論文、期刊及專書利用情形，及受到關注的研究主題；並依據學術資源利用情形，頒發學位論文傳播獎、學位論文開放獎、學位論文資源貢獻獎、期刊資源貢獻獎、期刊即時傳播獎、期刊長期傳播獎等獎項。

暨大社工系於1995年創立後，在詹火生老師帶領下，與台灣社工領域的學術及實務工作者，為促進學術交流，1996年成立中華民國社會政策學會，後來更名為台灣社會政策學會，並在1997年6月發行《社會政策與社會工作》學刊，歷年在科技部的核心期刊評比中，都被列為台灣社會科學索引（Taiwan Social Sciences Citation Index, TSSCI）等級的期刊，被國內社會工作學者，認為是投稿的重要期刊之一。

暨大校長武東星表示，暨大社工系是國內社工教育系所中，少數擁有學士、碩士、博士班完整學制的系所，教學資源完整且充沛；教師團隊在學術研究上表現優秀，持續辦理優良學術期刊，提供國內社會專業學術交流的園地，並且在各項社福領域中，都提出前瞻性研究，帶領社會福利政策的前進與發展。

《社會政策與社會工作》學刊，在台大社工系教授古允文與暨大社工系特聘教授黃源協帶領下，獲得科技部與國家圖書館的雙雙肯定，也證明暨大社工系在台灣社會政策與社會工作領域，具有高度的學術貢獻。

(中時 )