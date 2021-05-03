行政院長蘇貞昌稍早於臉書發文表示，蔡政府規劃的三接方案，開發面積已縮減馬政府規劃的九成，並且避開大潭潮間帶的藻礁，也不再緊鄰觀新藻礁保護區。不過，許多關心環境的朋友認為政府應該可以做得更多。
蘇貞昌說，政府決定將在環評範圍內，提出將工業港再外推455公尺，不必浚挖、不破壞水下礁體、也保留潮間帶藻礁的再外推方案。雖然工期勢必有所延遲、也增加工程經費，但這都是顧全生態保護、確保經濟發展所必須付出的努力。
蘇貞昌也要求中油、台電，不只確保用電穩定、也要持續編列預算，投入全台藻礁生態的研究跟復育。
蘇貞昌指出，民生經濟都要用電，穩定的經濟成長更需要穩定的供電。這個方案，是政府努力傾聽各界建議，用最大誠意、盡最大努力調度，所討論出來最可行的方法。
蘇貞昌表示，我們選擇將這個外推方案將面對的挑戰，一起向人民報告。自己也會盡可能出席全國各地所辦理的說明會來親自報告，希望提供最完整資訊，讓人民在公投中做出對台灣最好的選擇。
(中時 )
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