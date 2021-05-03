倫元投顧分析師陳學進表示，台股3日開低下殺，終場走跌344點，跌幅1.96％，收在17,222點，櫃買指數同步收黑，以208.86點作收，跌幅2.89％。三大法人方面，外資續賣81.87億元，投信續賣26.48元，自營商轉賣92.26億元，惟外資於台指期反手減碼4,432口多單，累計淨空單部位為36,251口，心態轉趨謹慎保守。

原先主流強勢股包括聯發科、聯電、敦泰、智原、九齊、面板族群彩晶、友達、群創等個股3日紛紛拉回整理，甚至包括世芯-KY、愛普、金麗科、普誠、晶心科、M31、立積等也持續下殺再破底，上市櫃公司合計跌停板家數擴大至42家、大跌超過5％更高達389家，導致大盤失守10日均線。

由於電子類股占加權指數權重相對較大，因此電子指標股若無法迅速回穩，後續難免將有震盪；不過目前中長期均線維持多頭格局外，電子股下殺過程，傳產及金融股也順利接手多頭旗幟，尤其食品股福懋油、紡織股大東、宏遠、鋼鐵類股燁輝、航運類股長榮、陽明、萬海及金融股富邦金等。只要市場人氣還在，配合經濟面、資金面、籌碼面及技術面處在於相對有利的條件下，縱使短線有震盪整理的必要，回檔空間也相對有限。策略上務必謹守「急漲不追、急殺不空」的原則，配合個股基本面、籌碼面及位階的高低進行操作。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，塞港缺櫃問題未解，營運一路看旺至明年，配合內外資法人大戶心態積極偏多、以及多方趨勢向上，只要量價不失控，預期後市仍將有大漲再創新高的機會可期。

(工商 )