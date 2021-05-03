證券分析師陳杰瑞指出表示，諾富特飯店及華航機師的群聚感染已造成24例確診，導致台股3日大跌344點，收在17,222點。技術面上短線轉弱，價跌量增，5日與10日均線皆遭跌破，17,709點恐成短線高點，要再挑戰新高恐需拉長時間，不過月均線仍呈上揚，加上美國期貨電子盤及亞股表現不弱，預期台股是一次性的反應疫情利空，本周有機會開低走高。

盤面個股3日走勢兩極化，相對抗跌的族群多半屬於傳產類股，包括航運、鋼鐵、塑化等，在本周納入投資組合的陽明，受惠大型海運業者擬於6月上調運費，帶動股價3日亮燈漲停再創新高，長榮、萬海同步大漲。另外中美基建擴大對銅的需求，華新、欣興短線回檔後，長線樂觀可期。

至於電子股表現相對疲弱，原先強勢的面板族群受外資示警價格反轉拖累，面板三虎亮燈跌停，惟矽力-KY超車大立光成為新股王，有機會帶領IC設計族群在近期表態。

(工商 )