台微體（4152）公司治理評鑑再度躋身排名前5％，成為唯一連續七年都名列前茅的上櫃生技製藥公司，3日獲櫃買中心表揚為中小企業標竿。

另外，台微體也於本屆新增不區分產業類別之「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％，與其他5家上櫃公司共享該殊榮。

此次列入評鑑評比有905家上市及712家上櫃，共1,617家公司；依得分情形區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％、81％至100％等7個級距。

櫃買中心表示，為獎勵表現優異之上市上櫃公司，預計將於6月初舉辦頒獎典禮，除了依例公開表揚排名前5％之上市上櫃公司外，今年為鼓勵中小企業提升公司治理，亦針對「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％之上市上櫃公司（家數分別為7家及包括台微體等6家）公開表揚，以發揮標竿功能。

台微體由於治理能力再次獲得肯定，目前是公司治理評鑑開辦以來，唯一每年都獲得此殊榮的公司。

(工商 )