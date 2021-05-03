宜蘭縣議員簡松樹聽完縣長施政總報告後，要縣府因應疫情，童玩節要有備案。（李忠一攝）

宜蘭縣長林姿妙今天（3日）在縣議會施政總報告，但縣議員簡松樹指出，縣長的報告是4月整理編印，但這1個月間新冠肺炎疫情升溫，是報告所沒有呈現，他要縣府因應疫情，對7月舉辦的童玩節要有備案，縣府回應說，目前仍持續規畫辦理童玩節，強調會做好防疫工作。

縣議員簡松樹舉例說，新冠肺炎本土案例持續增加，確診案例有沒有到宜蘭？未來怎麼因應？童玩節怎處理？各大景點如何防疫等問題，並未在總報告中呈現。

簡松樹說，縣府應該要與中央疫情指揮中心聯繫，了解疫情對宜蘭的威脅程度，他個人不希望停辦童玩節，但擔憂疫情嚴峻影響到童玩節的辦理；雖然現在談童玩節停辦還算早，但縣府真的要有因應措施。

縣府衛生局長徐迺維表示，縣府對桃園的疫情高度警戒，但確診個案主要是機師、飯店工作人員及相關的家人，脈絡相對清楚，秋冬防疫專案就是應付這種狀況，秋冬防疫專案到現在都沒中斷且落實執行。

文化局長呂信芳表示，童玩節還在節目規畫中，在中央疫情指揮中心沒有新規定前，還是朝辦理的目標邁進，規畫的童玩節會做好防疫工作，並遵循中央的指示，文化局也會與衛生局密切聯繫落實防疫。

(中時 )