1名男友在網路上發文懷疑女友出軌，他說自己早已結紮，但沒有告知女友，女友日前竟興高采烈地拿著驗孕棒說懷孕了，讓他心碎認為戴了綠帽，說「分手吧，沒什麼好說的。」但許多網友則解釋結紮仍有機率會懷孕，不少網友甚至痛批他根本只是不想負責，「某些渣男不想負責，就只會說已結紮」。

該男友在臉書「匿名公社」發文表示，他與同居的女友交往已經1年，自認2人相處的很好，不過女友日前突然很興奮地拿著驗孕棒告知她懷孕了，讓他忍不住寫下「嘖！」表達憤怒情緒，原來他一直隱瞞著女友他已經結紮的真相，如今得知女友懷孕，讓他深覺被戴綠帽，直說「分手吧，沒什麼好說的。」

1名男友在網路上發文懷疑女友出軌，他說自己早已結紮，但沒有告知女友，但女友日前竟興高采烈地拿著驗孕棒說懷孕了，讓他心碎認為戴了綠帽。（圖／翻攝自臉書「匿名公社」）

不過許多網友勸原PO別衝動分手，因為結紮後仍有機率會懷孕，「結紮懷孕的很多」、「結紮也是有可能懷孕噢！你要不要等生下來驗了再說」、「建議版主先去驗精液，確認裡面是不是還有精蟲，如果沒有，那三個月也不用去驗DNA了」、「綁了還是有機會中」；也有一派網友認為原PO只是想逃避責任，「某些渣男不想負責，就只會說已結紮」、「不想負責幹嘛發生關係？渣男」。

該男友之後也在留言處澄清他在28歲生下2個小孩後就結紮，近日也會到醫院驗精液是否仍有精蟲，強調不會隨便誤會女友，只是當下第一反應仍是認為自己被綠了；誇張情節也讓部分網友認為是幻想文。

(中時新聞網)