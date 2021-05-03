綠島朝日溫泉由觀光局東部海岸國家風景區管理處委外經營已12年，除了設備老舊外，去年更發現溫泉機房結構毀損，為維護遊客權益，東管處要求業者依合約修繕，但業者遲遲無法改善，已公告自3日起暫時停止營業，預計於6月下旬完成修繕後恢復開放。

綠島朝日海底溫泉為世界級的海底溫泉之一，屬於硫磺泉，對皮膚無刺激性，洗後也不黏澀，遊客可以一面泡湯一面看觀海聽濤，還能以溫泉煮出各種美食料理，是綠島必去景點，每年都有超過14萬人次進入。

但是東管處表示，朝日溫泉區溫泉機房因使用年限已久，加上離島地區高鹽分環境影響，建物結構受損變形，有結構安全之虞，委外廠商未能積極辦理補強修復工程，為維護遊客權益，自今日起暫時停止對外開放。

不過，業者表示，已經規畫要修繕，由於不會影響遊客安全，才沒有停業檢修，現在東管處在旅遊旺季來臨要他們停業，非常無奈，目前已經提送機房補強計畫，希望還是能營業。

東管處指出，終止業者停營運後，原本要動支業者的履約保證，由該處代為修繕，不過業者表示已找到施工廠商，相關的施工計畫將於5月7日審查，確認可行後才能解除中止營運。

至於施工期間是否開放遊客進入，還要再做通盤檢討，如果遊客安全無虞，才會讓遊客進入，否則就要等到所有施工完成後，才開放遊客泡湯，工期1個多月，預計6月下旬完工，暑假前便可全面開放。

(中時 )