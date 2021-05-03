台股今(3日)爆大量收盤重挫344點，收在最低點17222.35點，跌破5日線、10日線，明天將回測月線，資深分析師表示，假如指數繼續往下，明天不能止跌，後天不能反彈的話，可能要拖到周五、甚至下周一、二才會止跌，對市場信心將造成相當大的壓力。

台北股市今日開低走低，17500點、17400點、17300點關卡接連失守，電子股權值股賣壓沈重，台積電下跌12元收在588元，失守600元大關，上周才創新高的聯發科盤中一度失守5日線，聯電更是差一點回測季線，面板雙虎友達、群創以及彩晶收盤更被打到跌停板，僅航運、玻陶、紡織以及金融股力撐在平盤之上。

啟發投顧副總李永年分析，今日重挫一來是上周美股全面收黑，今日陸股、日股、韓股等亞洲主要股市也下跌，其次是《經濟學人》稱台灣是「地球上最危險地區」，對外資產生心理壓力，第三則是本土疫情升溫，尤其台北市長柯文哲在盤中開記者會，一度讓大家擔心台北市是不是要有比較嚴格的控管，幸好一切照舊，也降低了對市場的衝擊。

如果從技術面來看，李永年說，台股從去年3月19日止跌後一路上升，技術指標嚴重過熱，大家的心理負擔也越來越重，尤其過去一段時間以來，特別是股市上萬七後，漲的時候成交量小，但跌的時候成交量大，指數連3日收黑K，成交量也一直放大，明天將回測月線17120點，萬一擋不住，17000點的整數關卡應該會有支撐。

李永年指出，明天是一個止跌的機會，因為如果指數繼續往下，明天不能止跌，後天又不能反彈的話，大盤可能就要拖到周五，甚至下周一、二才能止跌，但假如止跌的時間拖這麼久，會對市場信心造成相當大的壓力，大家心裡會猜測是不是疫情變嚴重，因此，他相信國家隊不會坐視這種情形發生，明天成為短線上的低點，後天反彈的可能性很高。

摩爾投顧分析師陳昆仁也表示，只要指數還有在創新高，台北股市就還是多頭走勢，問題是類股輪動太快速，不算今日的指數，到上周4月底止，月線連6紅，資金行情也沒任何改變，有人擔心5月要報稅，會賣股報稅，或是憂心五窮六絕的傳統說法，他認為並不會那麼悲觀，尤其上市櫃公司已公布的季報大多表現不錯，大多還是短線漲多的問題，提醒不要過度追高追價，建議留意產業趨勢成長、季報表現佳，以及下半年景氣展望樂觀的個股，在股價拉回、走穩，線型整理完畢轉強的時候布局，都會是好的方向。

(中時新聞網)